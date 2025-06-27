Antalya'da araç artış oranı nüfus artış oranını solladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı 2025 Mayıs itibarıyla 1 milyon 613 bin 694'e yükseldi. Bu sayı, 2019 yılında 1 milyon 70 bin 532 olarak kaydedilmişti. Son 5 yılda kentteki araç sayısı 543 bin 162 adet artarken, artış oranı yüzde 50,74 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Antalya'nın nüfusu 2 milyon 511 bin 700'den 2 milyon 722 bin 103'e çıktı. Nüfus artış oranı yüzde 8,38'de kalırken, araç sayısındaki yükseliş demografik büyümeyi yaklaşık 6 kat geride bıraktı.















