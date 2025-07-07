Antalya'da aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır ucuz kurtulmuş: Ona 'Kara Murat' diyoruz, felç kalıp gözünü kaybedebilirdi

'YARA BİRAZ DERİN OLSA FELÇ KALABİLİRDİ'





Hastanın ameliyatlık bir durumu bulunmadığını kaydeden Rektör Özkan, “En ciddi yaraları kulaklarındaydı. Kulaklarını neredeyse kaybediyordu, ama zamanında müdahale ettik ve şu an sağlamlar. Vücudunun bazı bölgelerinde, özellikle karnında ve bacaklarında yaralar var. Boynunda tam bir yara olmamakla birlikte önemli bir hasar mevcut. Şu anda boynunda bir koruyucu var. Bu nedenle bir süre daha takip edilecek. Yara biraz daha derin olsaydı felç kalabilir, ya da yüzündeki pençeler biraz daha yukarı gelseydi gözünü kaybedebilirdi" ifadelerini kullandı.