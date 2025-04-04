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Antalya'da feci kaza: Ambulans ile otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Antalya'da feci kaza: Ambulans ile otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı var

00:374/04/2025, Cuma
AA
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Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 BIG 005 plakalı hasta taşıyan ambulans ile 07 BVP 745 plakalı otomobil, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolu Aspendos Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada, ambulanstaki 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#Antalya
#Trafikkazası
#Ambulans

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