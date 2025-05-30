Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da hortum felaketinin boyutu gündüz ortaya çıktı

Antalya'da hortum felaketinin boyutu gündüz ortaya çıktı

13:5730/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
<p>Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, yerleşim alanlarında büyük tahribata yol açtı.&nbsp;</p>
Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, yerleşim alanlarında büyük tahribata yol açtı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olup ev ve seralara büyük zarar veren hortum felaketinin boyutu gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde onlarca cam ve naylon seraların yerle bir olduğu görüldü.

Gazi Mahallesi ve Beyobası Mahallesi'nde etkili olan hortum, bazı evlerin çatısını uçurdu, seraları yerle bir etti.

Şiddetli rüzgârla birlikte oluşan hortum, önüne geleni adeta yıktı. 

Bölgedeki vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazı evlerin çatılarının uçtuğu anlar da amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, bazı yollar ise kısa süreli ulaşıma kapandı. 

Olayın ardından belediye ekipleri ve AFAD, hasar tespit çalışmalarına başladı. 

Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Hasar tespit çalışmaları için bölgede çalışmalar sürerken, hortum felaketinin zara boyutu gündüz saatlerinde ortaya çıktı.

Toplamda 70 seranın zarar gördüğü belirtilirken, dron kamerasına görüntülerine yan yana bulunan cam ve naylon seranın büyük zarar gördüğü yansıdı.

#Antalya
#Hortum
#Afet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı