Antalya'da korkunç kaza: Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kaldı

'KORNA ÇALARAK UYARMAYA ÇALIŞTIM'

Kazayı görüp otomobilini TIR'ın önüne kırdığını anlatan Mehmet Doğan ise "TIR ile ışıkta bekliyorduk. Bize yeşil yanınca hareket etmeye başladık. Yaşlı adam karşıya geçmeye çalışıyordu. O esnada TIR altına aldı ama şoför bunu fark etmedi. Korna çalarak uyarmaya çalıştık. TIR biraz daha ilerleyince durdurmak için önüne kırdım. Şoför adamı görmedi. Ben TIR'ın altına alınca adamı gördüm" diye konuştu.