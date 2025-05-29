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Antalya'da sağanak ve dolu hem seraların camını hemde mahsülü yıktı geçti

Antalya'da sağanak ve dolu hem seraların camını hemde mahsülü yıktı geçti

14:4829/05/2025, Perşembe
AA
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Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu, seralarda ve ürünlerde zarar oluşturdu.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

Doludan ve su baskınından seralardaki ekili domates, kavun, biber gibi ürünler ile açık alanda hasadına hazırlanılan karpuzlar zarar gördü.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.



Öte yandan, yoğun dolu yağışının etkili olduğu Akseki-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımın kontrollü sağlandığ






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