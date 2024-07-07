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Antalya'daki yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

15:47 - 7/07/2024 Pazar
DHA

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede ormana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve orman ekipleri yönlendirildi. 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede ormana yayıldı.


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Mahalle sakinleri alevlere müdahale etmeyle çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istendi.


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Çevredeki birçok istasyonda görevli itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak yönlendirildi.


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Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Macun Mahallesi'ndeki makilik alan ve ormana sıçradı.


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Mahalleli traktörlerinin arkasına bağladıkları ilaçlama motorları ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı.


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Depo olarak kullanılan bir baraka tamamen, bir otomobil ile bazı tarım makineleri de kısmen yandı. 

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Bölgedeki bazı seraların plastik örtüleri erirken, bazılarında ise hasar oluştu.


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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı.


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 Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

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#Antalya
#orman yangını
#müdahale
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