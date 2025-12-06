Asansörde çıkan yangında anne ve çocuğu mahsur kaldı: 4 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Sancaktepe'de 4 katlı binanda asansörün elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle anne ve çocuğu asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne ve çocuk ile 2 itfaiye eri de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Binada oturanlar da ekipler tarafından tahliye edildi.

1 /6 Olay, saat 12.30 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi.

2 /6 Edinilen bilgiye göre, asansörde bulunan anne ve çocuğu, asansörün elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kaldı. Dumanların kısa sürede asansör boşluğunu kaplaması üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

3 /6 Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, anne ve çocuğu bulundukları yerden kurtardı.

4 /6 Müdahale sırasında 2 itfaiye eri ile anne ve çocuk dumandan etkilendi.

5 /6 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.