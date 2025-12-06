Yeni Şafak
Asansörde çıkan yangında anne ve çocuğu mahsur kaldı: 4 kişi dumandan etkilendi

14:566/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

İstanbul Sancaktepe'de 4 katlı binanda asansörün elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle anne ve çocuğu asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne ve çocuk ile 2 itfaiye eri de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Binada oturanlar da ekipler tarafından tahliye edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, asansörde bulunan anne ve çocuğu, asansörün elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kaldı. Dumanların kısa sürede asansör boşluğunu kaplaması üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, anne ve çocuğu bulundukları yerden kurtardı. 

Müdahale sırasında 2 itfaiye eri ile anne ve çocuk dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, diğer bina sakinleri de itfaiye ekipleri tarafından sepetli merdiven aracıyla tahliye edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

