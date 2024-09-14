Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok Bakanlıkta atamalar gerçekleşirken, üç Bakan yardımcısının değişimi öne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı, yerine Musa Heybet atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı, yerine Muhammet Bilal Macit atandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine de Yasin Ayfer Erkoç atandı. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Enes Çakmak; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. TÜBİTAK Başkanlığına da Prof. Orhan Aydın atandı.

1 / 8 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları şöyle:

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