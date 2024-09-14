|
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Semih Bozkuş
00:10 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:35 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok Bakanlıkta atamalar gerçekleşirken, üç Bakan yardımcısının değişimi öne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı, yerine Musa Heybet atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı, yerine Muhammet Bilal Macit atandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine de Yasin Ayfer Erkoç atandı. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Enes Çakmak; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. TÜBİTAK Başkanlığına da Prof. Orhan Aydın atandı.

1/ 8

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları şöyle:

2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
#Atama Kararları
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EGM ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?