Bafra’da kaportacı dükkanında korkutan yangın: Otomobil alev aldı

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan 2. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi A.Ç.’nin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, tamir için bulunan otomobili tutuşturdu.