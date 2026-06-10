Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Bafra’da kaportacı dükkanında korkutan yangın: Otomobil alev aldı

Bafra’da kaportacı dükkanında korkutan yangın: Otomobil alev aldı

23:3710/06/2026, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kaportacı dükkanında kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar, otomobilin alev almasına neden oldu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan 2. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi A.Ç.’nin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, tamir için bulunan otomobili tutuşturdu.

 Kısa sürede alevlere teslim olan araç, iş yerindekilerin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Samsun
#Kaporacı
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi yedek subay, yedek astsubay ve er sevk tarihleri