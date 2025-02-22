Bakanlardan peş peşe AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım: Adında AK Işığında İstikbal

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ni yarın gerçekleştirecek. Ana sloganı 'Adında AK, Işığında İstikbal' olan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor. Öte yandan kongre öncesi Bakanlardan peş peşe paylaşımlar geldi.
AK Parti'nin yarın yapacağı 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı.
7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlandı.
Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor.
Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.
YURT DIŞINDAN SİYASİ PARTİLER DE DAVET EDİLDİ
Kongrenin yapılacağı salonda, Belçika, Azerbaycan, Çin, Etiyopya, Somali, Filistin, Rusya, Kosova, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Bulgaristan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden, 16 siyasi partinin 31 temsilcisi de yerini alacak.
Ayrıca, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Friedrich Naumann Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Konrad Adenauer Vakfı, BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği ve Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri de kongreye katılacak.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, büyükelçiler ile yabancı misyon şefleri ve diğer misafirler için 22 Şubat'ta "Hoş geldiniz yemeği" düzenleyecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında, "Adında AK, Işığında İstikbal Türkiye Yüzyılı'nın ilk Büyük Kongresinde; İnsanlık ittifakının güçlü sesi, demokrasi mücadelemizin lideri Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BU TARİHİ BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Albdulkadir Uraoğlu ise "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak…Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 8. Olağan Büyük Kongremizi, yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bir heyecanla gerçekleştiriyoruz.Tüm vatandaşlarımızı bu tarihî buluşmaya davet ediyoruz! Yer: Ankara Spor Salonu Tarih: 23 Şubat 2025, Pazar Sat: 10.00... Adında AK Işığında İstikbal! " ifadelerini kullandı..
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "AK Parti'mizin yolu, milletimizin yoludur. Büyük bir heyecan ve coşkuyla, birlik ve berberlik içinde il, ilçe, kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi tamamladık. Şimdi sıra AK Parti 8. Olağan Büyük Kongremizde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflere, hep birlikte… Adında AK, Işığında İstikbal!" ifadelerini kullandı.
.