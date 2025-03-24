Bakanlık resmen ilan etti: Ders kitaplarında da değişti, işte güncellenen o 6 harita

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile MSB Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, ders kitapları ile eğitim araçlarında kullanılmak üzere temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanan haritalar yayımlandı.