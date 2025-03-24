Barajlardaki su seviyesi azaldı: Eski yollar açığa çıktı

Çorum'da, bu yılda kar ve yağmur yağışlarının beklenilen seviyede olmaması sebebiyle barajlarda su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Mart ayı itibarıyla, kentin içme su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı 161 milyon metreküp kapasiteli Koçhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 5,73 seviyesine, 12 milyon 369 bin metreküp kapasiteli Hatap Barajı'nda su seviyesi yüzde 24,64'e, 26 milyon 703 bin metreküp rezervi bulunan Yenihayat Barajı'nda ise doluluk oranı ise yüzde 20,11 seviyesine düştü. Çorum Barajı'nda ise 4 milyon 165 bin metreküp su bulunuyor. Enerji üretimi ve sulama amaçlı kullanılan Obruk Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 68'50 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı ayına göre barajdaki su eviyesinin gerilediği gözlemlendi.



