Bari plastik kovayı Çin'den almayalım

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Geleneksel ürünler Çin’den soruluyor
Çin, ABD’nin kültürel hegemonyasına üretimle cevap veriyor. 3,5 trilyon dolarla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olan ülke, 30 yılı aşkın süredir farklı ülkelerin kültürel kodlarını çözerek tüketicilerin hayır diyemeyeceği mallar üretip, geliştirdi. Kültürel eşya ve hediyelikler artık Çin'den soruluyor. Küçük-büyük kârlara bakmadan her alanda varlık gösteren Çinli şirketler, zikirmatik veya rekatsayar gibi inovatif örneklere yöneliyor. Turistlerin vazgeçilmezi buzdolabı magnetleri bile Uzak Doğu’dan geliyor. İç pazarda üretilebilecek malları ithalat bağımlılığı nedeniyle Çin’den alarak, dış ticaret açığımızı artırıyoruz.
Fırtına isyanda
Kasımpaşa maçında yaşanan hakem hatalarının bardağı taşırma noktasına geldiği Trabzonspor’da camia kenetlendi. Kararların hata olmaktan çıktığı ve kasıt noktasında şüphe getirmez olduğu vurgulanırken, bordo-mavili taraftarlar TFF ve kurulları için geniş çaplı protestoya hazırlanıyor.