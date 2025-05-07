Bari plastik kovayı Çin'den almayalım

Geleneksel ürünler Çin’den soruluyor

Çin, ABD’nin kültürel hegemonyasına üretimle cevap veriyor. 3,5 trilyon dolarla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olan ülke, 30 yılı aşkın süredir farklı ülkelerin kültürel kodlarını çözerek tüketicilerin hayır diyemeyeceği mallar üretip, geliştirdi. Kültürel eşya ve hediyelikler artık Çin'den soruluyor. Küçük-büyük kârlara bakmadan her alanda varlık gösteren Çinli şirketler, zikirmatik veya rekatsayar gibi inovatif örneklere yöneliyor. Turistlerin vazgeçilmezi buzdolabı magnetleri bile Uzak Doğu’dan geliyor. İç pazarda üretilebilecek malları ithalat bağımlılığı nedeniyle Çin’den alarak, dış ticaret açığımızı artırıyoruz.