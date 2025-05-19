Bayramda tatil planı yapanlar dikkat: Hava durumu nasıl olacak?

BAYRAM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (İSTANBUL)





Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’da havalar büyük ölçüde güneşli geçecek. Bayram boyunca aşırı sıcaklar ya da yağış beklenmezken, ılıman bir hava tatil planları yapan İstanbulluları bekliyor.





Tahminlere göre; 6 Haziran Cuma günü hava 25 derece ve güneşli olacak. 7 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık değişmese de çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.





Bayramın 8 Haziran Pazar günü, gökyüzü tekrar açılıyor. Termometreler 24 dereceyi gösterecek ve güneşli bir hava İstanbullulara bayramın tadını çıkarma fırsatı sunacak. 9 Haziran Pazartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli, sıcaklık ise yine 24 derece civarında seyredecek.