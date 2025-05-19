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Bayramda tatil planı yapanlar dikkat: Hava durumu nasıl olacak?

Bayramda tatil planı yapanlar dikkat: Hava durumu nasıl olacak?

10:2419/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayrama geri sayım başlarken özellikle de resmi tatilden faydalanmak ve tatil planı yapmak isteyenler uzman isimlerden gelen hava durumu tahmin raporlarını yakından takip ediyor. Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte detaylar.</p>
2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayrama geri sayım başlarken özellikle de resmi tatilden faydalanmak ve tatil planı yapmak isteyenler uzman isimlerden gelen hava durumu tahmin raporlarını yakından takip ediyor. Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte detaylar.

Kurban Bayramı yaklaşırken özellikle tatil planı yapacak olan vatandaşlar Meteoroloji’den gelecek hava durumu tahmin raporuna kilitlendi. Yurt genelinde güneşli günler dört gözle beklenirken, uzmanlardan da beklenen açıklama gelmiş yaz havaları için tarih verilmişti. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte 5-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı’na özel hava durumu tahminleri…

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelindeki hava durumu ile ilgili son tahminlerini geçtiğimiz günlerde paylaşmış; önümüzdeki Çarşamba gününden sonra sıcaklıkların artacağını ve yaz havasının etkili olacağını söylemişti. Hafta sonu ise sıcaklıkların 26-27 dereceye ulaşabileceğini kaydetti.

YAZ HAVALARI GELİYOR


Diğer bölgelerde yaz havasının başladığını söyleyen Şen, “Güneydoğu Anadolu'da, Adana civarlarında sıcaklıklar 30-35 derecelerinde bulunacak. Oralar artık yaz gelmiş vaziyette…” sözleriyle güney illerindeki durumu aktardı.



BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?


Öte yandan Bayramda hava durumu nasıl olacak sorusunu da değerlendiren Şen, “Bayramda da aşırı bir hava olaylarının olacağını ben tahmin etmiyorum… iç turizm açısından elverişli günler Türkiye'de olacaktır,” diyerek bayram tatili planları yapanlara da olumlu bir tablo çizdi.


Öte yandan hava durumu servisi AccuWeather tarafından yapılan uzun vadeli tahminlere göre; Haziran ayında İstanbul’da sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkacak.

BAYRAM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (İSTANBUL)


Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’da havalar büyük ölçüde güneşli geçecek. Bayram boyunca aşırı sıcaklar ya da yağış beklenmezken, ılıman bir hava tatil planları yapan İstanbulluları bekliyor.


Tahminlere göre; 6 Haziran Cuma günü hava 25 derece ve güneşli olacak. 7 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık değişmese de çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.


Bayramın 8 Haziran Pazar günü, gökyüzü tekrar açılıyor. Termometreler 24 dereceyi gösterecek ve güneşli bir hava İstanbullulara bayramın tadını çıkarma fırsatı sunacak. 9 Haziran Pazartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli, sıcaklık ise yine 24 derece civarında seyredecek.

HAFTALIK METEOROLOJİ RAPORU


Çarşamba günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise yağış görülmeyecek, hava açık ve az bulutlu olacak.

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren güney bölgelerden başlayarak yükselmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ilerleyen günlerde ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da haftanın ilk günü en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. İstanbul’da sıcaklık 21 derece, İzmir’de ise 26 derece olarak ölçülecek. Hafta boyunca üç büyükşehirde yağış beklenmiyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BALIKESİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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