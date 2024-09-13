Beyoğlu'nda vahşet: Annesini bıçaklayarak öldürüp iki gün cesediyle yaşadı

"ANNESİNİ ÖLDÜRMüŞ 2 GÜN BERABER YAŞAMIŞ"





Mahalle sakini İlhan Ataç “Burada 22-23 yaşlarında madde bağımlısı bir genç vardı. Annesini evde ölü buldular. 2-3 gün olduğu söyleniyor. Çocuk bıçaklamış daha sonra ağzına yastık koymuş. Bu çocuk daha önce de mahallede yabancı madde kullanıyordu. Mahallede bağırıyor, çocuklar korkuyordu. Bu çocuklar böyle değildi. Burada bunun gibi çocuklar var. Böyle olayların yaşanmasından korkuyoruz...