Bin 262 kilometrelik Anadolu keşfi: Eşsiz doğa güzellikleri ve tarihi yerleri görme fırsatı

"Herkes hayatında bir kere olsun böyle bir şeyi deneyimlemeli"





Öğrencilerden Sıla Şerifoğlu da keyifli bir yolculuk geçirdiklerini ifade ederek, "Çünkü İstanbul'da yaşıyorum ve buralara gelmek benim için çok zor. O yüzden çok güzel oldu." dedi.