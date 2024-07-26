Birçok üniversitenin rektörü değişti: Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de birçok kuruma yeni isimler atandı. Buna göre; Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Yıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Rektölüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüklerinde de atamalar yaşandı.

1 / 14 Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları

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