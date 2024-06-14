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Bodrum'a 48 saatte 45 binden fazla araç giriş yaptı: İki kilometrelik yol 40 dakikada aşıldı

16:39 - 14/06/2024 Cuma
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesinde araç yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçeye son 48 saatte 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatili öncesi araç yoğunluğu yaşandı.

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İlçeye son 48 saat içerisinde 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.


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Bitez Kavşağı'ndan, Turgutreis istikametine giden yolda trafik durma noktasına geldi.

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Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yaklaşık 2 kilometrelik yol 40 dakikada aşıldı.

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Polis ve jandarma ekipleri, trafiği akıcı hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.


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İlçede hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 25 derecelerde seyretti. Yarın itibarıyla ilçedeki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

#Muğla
#Bodrum
#Kurban Bayramı
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