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Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı

Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı

17:1830/06/2025, Pazartesi
IHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Midtown AVM arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. 

İçerisinden yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 

İlk müdahaleyi AVM çalışanlarının yaptığı yangınla ilgili ihbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı AVM boşaltılarak kapatıldı.

Alevler, AVM'nin yakınında söndürüldü fakat dağın yamacına doğru ilerledi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 3 saat sonra kontrol altına alındı. 

Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik, 2 hektar orman olmak üzere toplam 4 hektar alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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