"İnsanlar yangından çıkamadı"





Otelin yangın merdiveninin halılarla kaplı olduğunu dile getiren Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "2 bin metrekarenin üzerindeki her alanda yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu otelde normal şartlarda olması gerekiyor. Burada var mı? Yok ne yazık ki...