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Tüm aile yangında hayatını kaybetti: Otelden ayrılmak için eşyalarını toplamışlar

Tüm aile yangında hayatını kaybetti: Otelden ayrılmak için eşyalarını toplamışlar

18:2923/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
DHA
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimleri Yasemen (41) ve Erhan Tüzgiray (48) çifti ile çocukları Defne (11) ve Demir (8), Bursa'da toprağa verildi. Palandöken Kayak Tesisleri'ne gitmeyi düşünen ailenin uzak olduğu için Bolu Kartalkaya'yı tercih ettiği, cumartesi günü otele giriş yaptıkları, kaldıkları 7'nci kattaki odayı beğenmedikleri için de pazartesi akşamı ayrılmak için eşyalarını topladıkları, ancak yangına yakalandıkları belirtildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de önceki gün sabaha karşı çıkan yangında Dr. Dt. Yasemen Boncuk Tüzgiray, Diş Hekimi Erhan Tüzgiray ile çocukları Defne ve Demir hayatını kaybetti. 

 Yasemen Boncuk Tüzgiray ile 2 çocuğunun Bursa'da, Erhan Tüzgiray'ın ise ailesinin de yaşadığı Ankara'da toprağa verilmesi kararlaştırıldı. Ancak daha sonra Erhan Tüzgiray'ın da Bursa'da defnedilmesine karar verildi.

Yasemen ve Erhan Tüzgiray çifti ile çocukları Defne ve Demir için bugün ikindide Bademli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral İdris Tataroğlu, belediye başkanları, partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede taziyeleri kabul eden Yasemin ve Erhan Tüzgiray'ın ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından çift ile çocukları, Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYNI ÜNİVERSİTEDEN MEZUNLAR


Aslen Bursalı olan Yasemen Boncuk Tüzgiray ile Samsunlu olan Erhan Tüzgiray'ın Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduğu, 2012 yılında evlenip Ankara'da yaşadıkları ve özel bir diş kliniğinde çalıştıkları belirtildi.

AYRILMAK İÇİN EŞYALARI TOPLAMIŞLAR


Çiftin çocukları, 5'inci sınıf öğrencisi Defne ile 2'nci sınıf öğrencisi Demir'i karne hediyesi olarak kayak yapmaları için Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne götürmek istediği, ancak uzak olması nedeniyle Bolu Kartalkaya'yı tercih ettikleri belirtildi.

Tatilin ilk günü olan cumartesi günü Grand Kartal Otel'e giriş yapan ailenin 7'nci kattaki odalarına yerleştikleri, beğenmedikleri için de pazartesi akşamı eşyalarını toplayıp sabah ayrılmayı planladıkları, ancak yangına yakalandıkları bildirildi. 

#Bolu
#Grand Kartal Otel
#Yangın

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