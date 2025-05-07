Bu cihaz yeşil cennetin tomografisini çekecek

Güvenli, sağlıklı ve yeşil bir Sakarya için çalıştıklarını belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, "Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alanlarımızı korumak ve geliştirmek için teknolojik altyapımızı güçlendiriyoruz. Son olarak bünyemize kattığımız ağaç tomografi cihazıyla, yaşlı ağaçlarımızın iç yapısını analiz ediyor, çürüme ve hasar tespitlerini bilimsel verilerle yapıyoruz. Rehabilite edilebilecek ağaçları koruyor, risk oluşturanları ise güvenli şekilde değerlendiriyoruz. Daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yeşil bir Sakarya için çalışıyoruz çünkü bu şehir hepimizin" diye konuştu.