Kastamonu





Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü ilimiz merkez ilçede eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.





Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede taşımalı, bir ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.





Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha eğitime ara verildi









Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliği tarafından kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.