Tatilcilere 51 metre yükseklikten eşsiz bir adrenalin deneyimi yaşattıklarını ifade eden Demirtan, "Son derece keyifli anlar yaşanıyor. Bazı misafirlerimiz 7. kez etkinliği gerçekleştirdi. Bu işi alışkanlık haline getirenler var. Bu etkinlik ilk başladığında 'Ben yaptım' sloganıyla ortaya çıktı. Bungee jumping, bir insanın hayatı boyunca eğitim almadan tecrübe gerektirmeksizin ilk görüşte yapabileceği tek adrenalin aktivitesidir. Bu etkinlik dışında yapılacak tüm ekstrem sporları çift kişiyle yapılıyor." diye konuştu.







