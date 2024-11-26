PİKNİK DE YAPIYORLAR





Cilt hastalıklarına şifa arayanlar, günübirlik bölgeye gelerek, gölette suya girip, istediği kadar kalıyor. Özellikle hafta sonları bölgeye gelenler, göletin çevresinde hem piknik yapıyor hem de suya girerek şifa arıyor. Suyun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyleyen bölge halkı, kış aylarında da termal keyfi yaşıyor.