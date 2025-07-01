Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde hissedilirken, uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çekerek “Bursa, İznik, Yalova civarı tehlikeli bölgeler. Bursa’yı göz ardı etmemeliyiz” uyarısında bulundu.
BURSA'DA KORKUTAN DEPREMLER
AFAD verilerine göre, deprem 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 11.47’de yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İlk sarsıntının üzerinden yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra, aynı bölgede bu kez 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Saat 12.57’de meydana gelen bu ikinci depremin yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
İstanbul dahil çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak uzmanların açıklamaları, bölgenin taşıdığı potansiyel riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.
🔴 Deprem Uzmanından Kritik Açıklamalar: "Bursa ve İznik Sismik Boşlukta"
CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki aktif faylara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bursa'nın içinden geçen aktif faylar var. 1964'te 6,7 depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder. Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olduğu yerler bu bölgeler, Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı...”
Pampal, Marmara bölgesinin tamamının bu tür sarsıntılardan etkilenebileceğini vurguladı:
“Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler sıklıkla olan depremler, bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.”
🔴 “Bursa'yı Göz Ardı Etmemeliyiz” Uyarısı
Prof. Dr. Pampal, yüzeye yakın olan depremlerin çevre bölgelerde daha yoğun hissedildiğini belirtti:
“Yüzeye yakın olduğu için yakın çevrede hissedilebilir. İstanbul'daysanız yakın sayılırsınız. Çok sığ bir deprem. Yakın bölgelerde hissedilmiş olması doğal. Ama abartılacak bir deprem değil. Bursa'yı göz ardı etmemeliyiz.”
Bursa ve çevresinin deprem geçmişine de değinen Pampal, şu ifadeleri kullandı:
“Bursa, İznik çok önemli. Buralar sismik boşluk konumunda. Tarihte yıkıcı depremler olmuş. Bursa'nın 1855 depremlerinden sonra Osmanlı döneminde depremlerle ilgili önemli değişikliklere neden olmuş. Yapıların yenilenmesi konusunda kurallar konmuş.”
“Bursa depremleri Türkiye'nin deprem tarihi açısından önemlidir. Deprem risklerine karşı alınması gereken tedbirler konusunda başlangıç adımları atılmış. Ancak çabuk unutmuşuz. Depremler belli zaman aralığında tekrar ederler. Riskleri azaltmamız gerekiyor.”