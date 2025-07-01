BURSA'DA KORKUTAN DEPREMLER





AFAD verilerine göre, deprem 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 11.47’de yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldi.





İlk sarsıntının üzerinden yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra, aynı bölgede bu kez 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Saat 12.57’de meydana gelen bu ikinci depremin yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.





İstanbul dahil çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak uzmanların açıklamaları, bölgenin taşıdığı potansiyel riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.



