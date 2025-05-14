Bursa'da görenleri şaşkına çeviren olay: 3 katlı villayı yıkımdan vinçle taşıdı

İnegöl Belediyesi, son dönemde artan kaçak yapılaşmayla ilgili kararlı mücadelesini sürdürüyor. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kaçak yapılarla ilgili yalnızca yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği, aynı zamanda bu tür yapıların sahiplerine yönelik ciddi idari para cezalarının da uygulandığı vurgulandı. Bu kapsamda, ilgili mevzuatlar doğrultusunda hareket edilerek hem caydırıcılığın sağlandığı hem de kamu düzeninin korunmasına yönelik somut adımlar atıldığı belirtildi.