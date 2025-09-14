Yeni Şafak
Bursa'da silahlı çatışma: 1 ağır yaralı

08:0114/09/2025, Pazar
DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada Lütfü E. ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta meydana geldi. Lütfü E. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında iddiaya göre tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan çatışmada Lütfü E., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Lütfü E.'ye ait olduğu öğrenilen olay yerindeki otomobili incelerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

