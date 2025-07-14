Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP’li belediye yine suçüstü yakalandı: Baklava kutusu da ders olmadı

CHP’li belediye yine suçüstü yakalandı: Baklava kutusu da ders olmadı

04:0014/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Temmuz 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Azerbaycan'dan Suriye'ye iki milyar metreküp gaz

Azerbaycan doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye’ye ulaştırılacak. İlk etapta yıllık bir milyar metreküp, ilerleyen süreçte 2 milyar metreküp doğal gaz sevkedilecek. Halep ve Humus’taki santralleri yeniden çalıştırmayı hedefleyen proje, Suriye’nin savaş sonrası elektrik altyapısını ayağa kaldırırken, Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olma hedefini de güçlendirecek.


CHP’li belediye yine suçüstü yakalandı: Baklava kutusu da ders olmadı

Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in 4 Temmuz’da baklava kutusunda 110 bin avro alırken suçüstü yakalanması bile CHP’li belediyelerin “rüşvet çarkını” durdurmaya yetmedi. 5 gün sonra Şile Belediyesi’nin hukuk sorumlusu avukat Ali Şafak, AVM otoparkında 20 bin avro alırken polis kamerasına yakalandı.


Yuvana hoş geldin

Beşiktaş'ın Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, 20 bin taraftarın önünde sözleşme imzaladı. "Yuvana hoş geldin Orkun" tezahüratlarıyla karşılanan milli futbolcu, "İnanın dünyadaki en mutlu insan benim. Bizlere destek olun, kupalar, şampiyonluklar kazanalım" dedi.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum