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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Azerbaycan'dan Suriye'ye iki milyar metreküp gaz
Azerbaycan doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye’ye ulaştırılacak. İlk etapta yıllık bir milyar metreküp, ilerleyen süreçte 2 milyar metreküp doğal gaz sevkedilecek. Halep ve Humus’taki santralleri yeniden çalıştırmayı hedefleyen proje, Suriye’nin savaş sonrası elektrik altyapısını ayağa kaldırırken, Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olma hedefini de güçlendirecek.
CHP’li belediye yine suçüstü yakalandı: Baklava kutusu da ders olmadı
Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in 4 Temmuz’da baklava kutusunda 110 bin avro alırken suçüstü yakalanması bile CHP’li belediyelerin “rüşvet çarkını” durdurmaya yetmedi. 5 gün sonra Şile Belediyesi’nin hukuk sorumlusu avukat Ali Şafak, AVM otoparkında 20 bin avro alırken polis kamerasına yakalandı.
Yuvana hoş geldin
Beşiktaş'ın Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, 20 bin taraftarın önünde sözleşme imzaladı. "Yuvana hoş geldin Orkun" tezahüratlarıyla karşılanan milli futbolcu, "İnanın dünyadaki en mutlu insan benim. Bizlere destek olun, kupalar, şampiyonluklar kazanalım" dedi.