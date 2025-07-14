CHP’li belediye yine suçüstü yakalandı: Baklava kutusu da ders olmadı

Azerbaycan'dan Suriye'ye iki milyar metreküp gaz

Azerbaycan doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye’ye ulaştırılacak. İlk etapta yıllık bir milyar metreküp, ilerleyen süreçte 2 milyar metreküp doğal gaz sevkedilecek. Halep ve Humus’taki santralleri yeniden çalıştırmayı hedefleyen proje, Suriye’nin savaş sonrası elektrik altyapısını ayağa kaldırırken, Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olma hedefini de güçlendirecek.



