CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi grevin intikamını mı alıyor? Tam bin kişinin işten çıkarılması için resmi evrak gönderildi

Kenti kaosa sürükleyen grevden sadece günler sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON’da çalışan bin işçinin işten çıkarılacağı açıklandı. Belediyeden gönderilen resmi yazılarla süreç resmen başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde 23 bin işçinin katıldığı grev, kentte ulaşım ve temizlik hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açarak, halkın günlük yaşamını derinden etkiledi.
Grev, belediye ile sendika arasında uzlaşma sağlanmasıyla sona erse de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İzBB) yeni bir kriz daha kendini gösterdi.
Büyükşehir’e bağlı İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketleri tarafından Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Genel Merkezi’ne gönderilen resmi yazılarda, 2 Mayıs 2025 tarihli yönetim kurulu kararları doğrultusunda “zorunlu toplu çıkarma” sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Yazılarda, 800 kişinin İZDOĞA’dan, 100’er kişinin ise İZULAŞ ve İZBETON’dan çıkarılacağı ifade edildi.
İZDOĞA'nın gönderdiği yazıya göre, 10 Haziran’da başlayan işten çıkarma süreci 4 Temmuz 2025’e kadar tamamlanacak.
İşten çıkarılacaklar arasında performans düşüklüğü bulunanlar, emekli olanlar ya da işine dönmek istemeyenler gibi farklı gruplar yer alıyor.
Sendika ile yapılan görüşmelerde, işçi çıkarımının azaltılması ya da etkilerinin hafifletilmesi gibi öneriler gündeme gelse de, "beklenen olumlu sonucun elde edilemediği" vurgulandı.
GREV 3 HAZİRAN'DA SONA ERMİŞTİ
İzmir’de 29 Mayıs'ta başlayan ve kenti adeta durma noktasına getiren grev, belediyeye bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası öncülüğünde iş bırakmasıyla başladı.
Yedi gün süren grev, 3 Haziran gecesi belediyenin sunduğu son teklifin sendika tarafından kabul edilmesiyle sona erdi.
Teklif, ilk altı ay için yüzde 30 zam ve sonraki altı ay için yüzde 19’luk enflasyon farkını içeriyordu. Bu anlaşmayla, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının en düşük net maaşı 62 bin TL’nin üzerine, en yüksek maaşı ise 80 bin TL’ye kadar yükseldi. Anlaşma, 4 Haziran 2025’te resmi olarak duyuruldu ve kısa süre içinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.