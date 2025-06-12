CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi grevin intikamını mı alıyor? Tam bin kişinin işten çıkarılması için resmi evrak gönderildi





GREV 3 HAZİRAN'DA SONA ERMİŞTİ





İzmir’de 29 Mayıs'ta başlayan ve kenti adeta durma noktasına getiren grev, belediyeye bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası öncülüğünde iş bırakmasıyla başladı.





Yedi gün süren grev, 3 Haziran gecesi belediyenin sunduğu son teklifin sendika tarafından kabul edilmesiyle sona erdi.





Teklif, ilk altı ay için yüzde 30 zam ve sonraki altı ay için yüzde 19’luk enflasyon farkını içeriyordu. Bu anlaşmayla, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının en düşük net maaşı 62 bin TL’nin üzerine, en yüksek maaşı ise 80 bin TL’ye kadar yükseldi. Anlaşma, 4 Haziran 2025’te resmi olarak duyuruldu ve kısa süre içinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.



