Çocuğunuzun kişisel gelişimini destekleyecek 9 yol: Yaz tatilini fırsata çevirin

9. Kültürel etkinliklerde bulunun

Ülkemizin hemen her yerinde birçok tarihi yer ve eser bulunuyor. Bunu bir fırsat olarak değerlendirip size yakın tarihi bir yeri çocuğunuzla birlikte ziyaret edin. Yaşına uygun olabilecek bir sergi veya sanatsal etkinlik bularak beraber gezin ve üzerine konuşarak onun fikirlerini alın. Çocuklar bu tarz aktivitelere katılarak sosyalleşirken aynı zamanda entelektüel birikimlerini de geliştirebilirler.