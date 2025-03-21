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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yu kabul etti

19:5021/03/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Gine
#Umaro Sissoco Embalo

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