Küçük Ada'nın babası Musa Koçyiğit, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize kayıtsız kalmadı Allah ondan razı olsun. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Bitlis'e geldiğinde kızımın göz ameliyatı için kızımla birlikte pankart hazırlamaya karar verdik. Ne yazalım diye düşünürken kızım dedi 'Tayyip dededen yardım isteyelim.' Biz de 'Göz ameliyatıma yardımcı ol Tayyip dede' diye bir pankart hazırladık. Miting başladığında Cumhurbaşkanımız protokole çıktığı zaman ben de pankartı çıkardım. Cumhurbaşkanımız da hemen pankartı gördü. Kendi doktoru olmak üzere gereken talimatı verdi. Sonradan Sağlık Bakanımız benimle iletişime geçti. Yaklaşık 3-4 gün sonra kızımın tedavisi için İstanbul'a gideceğiz. Önümüzdeki ayın 2'sinde tedavi süreci başlayacak. Artık ameliyat mı olur yoksa tedavimi edilir onu doktorla bilir. Bu aşamada her kimin emeği geçmişse Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi şükranlarımız sunuyorum. Bu konuda bize duyarsız kalmadı” diye konuştu.



