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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı

22:22 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 22:37 - 16/07/2024 Salı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.



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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yer aldı. Erdoğan, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.



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#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması
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