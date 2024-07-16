Cumhurbaşkanı Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yer aldı. Erdoğan, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.
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#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması
38 dakika önce