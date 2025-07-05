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Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti: Maşallah Barekallah

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti: Maşallah Barekallah

20:255/07/2025, Cumartesi
DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin test sürüşünü gerçekleştirdi. Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maşallah. Barekallah' ifadelerine yer verd.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in direksiyonuna geçti.

Test sürüşü sırasında aracı inceleyen Erdoğan, model hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı eşlik etti. 

Katılımcılar, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve millî elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah" ifadelerine yer verdi.


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