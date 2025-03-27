Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı kabul: Kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya geldiğinde kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

1 /5 Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

2 /5 Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.

3 /5 Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.



4 /5 Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.