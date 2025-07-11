Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl önce verdiği söz gerçek oldu: 'Terörsüz Türkiye' hedefinde adım adım

Erdoğan, 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında, "Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Türkiye ne kadar Ankara ise, İstanbul ise, ne kadar Konya, Samsun, Erzurum ise o kadar Diyarbakır'dır. Bu ülkenin her yerinin kokusu, rengi, sesi, musikisi farklı bir lezzete sahiptir, bunu bilmenizi istiyorum" demişti.