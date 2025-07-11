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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl önce verdiği söz gerçek oldu: 'Terörsüz Türkiye' hedefinde adım adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl önce verdiği söz gerçek oldu: 'Terörsüz Türkiye' hedefinde adım adım

15:0211/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK'nın silahları bırakmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl önce Diyarbakır’da terör için verdiği “Bu benim sorunum ve çözeceğim” sözü akıllara geldi. PKK’nın bugün silah bırakmasıyla birlikte tarihi bir dönüm noktasına gelinirken, Erdoğan’ın terör sorununu çözmüş olarak yapacağı açıklamanın yeni bir dönemin mesajını vermesi bekleniyor.

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampı bugün başlıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Cumhurbaşkanımız hafta sonu tarihi bir konuşma yapacak" sözleri ile açıkladığı konuşmanın detayları da merak edildi.

'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım

Kızılcahamam Kampı'nda konuşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin terör mücadelesine değinerek yeni bir dönemin başladığını vurgulayacak. Binlerce şehidin verildiği bu sürecin geride kalması için kararlılık mesajı verecek olan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yol haritasını paylaşacak.



Erdoğan, 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında, "Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Türkiye ne kadar Ankara ise, İstanbul ise, ne kadar Konya, Samsun, Erzurum ise o kadar Diyarbakır'dır. Bu ülkenin her yerinin kokusu, rengi, sesi, musikisi farklı bir lezzete sahiptir, bunu bilmenizi istiyorum" demişti.

20 yılın ardından Kürtçe'nin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması başta olmak üzere birçok konuda önemli adımlar atan Erdoğan şimdi de, 'PKK'nın silahları bırakarak terörün tamamen bitmesi ve demokratik siyasetin tüm kanallarının açılması' için çalışmalar yürütülmesinde önderlik edecek.

Bölge için tarihi dönüm noktası

PKK ve terör sorununun çözülmesi, yalnızca Türkiye için değil, bölge açısından da tarihi bir dönüm noktası olacak. Terörün sona ermesiyle birlikte Türkiye, enerjisini ve kaynaklarını güvenlik yerine kalkınma ve vatandaş refahına yönlendirecek. Aynı zamanda bölge ülkelerinde de barış ve istikrarın önü açılacak.

Tamamen silahsızlanma eylül sonunu bulacak

Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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