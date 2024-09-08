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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilenen Savarona yatını ziyaret etti

19:54 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 20:04 - 8/09/2024 Pazar
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

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Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona'yı ziyaret etti.



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Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi.



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Ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.



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Savarona'nın yenileme süreci


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı.

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Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona'nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi.



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Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı.



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Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.



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Savarona, 17 Ağustos 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Statüsünde devredilmişti.



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#Recep Tayyip Erdoğan
#Savarona
#Ziyaret
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