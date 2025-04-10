Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan, İrlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Esra Cankorur atandı. İşte diğer atamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.