Darbe girişiminin 'dilsiz şahitleri': Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergileniyor

Yılmaz, müzede 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine ait objelerin bulunduğunu, şehitlerin ayakkabılarının "gecenin dilsiz şahidi" olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Şehitlerin, gazilerin, bu mücadeleyi veren insanların hangi duyguyla ve hissiyatla yere bastıklarının, nasıl bir tempoyla yürüdüklerinin, ölüme, ecele koştuklarının bire bir şahididir. Yani kadınıyla, kızıyla, delikanlısıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla aslında bu ayakkabılar bize 15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin bırakmış olduğu en önemli emanetlerden birisidir. Her birinin hikayesinde bir kahramanlık ve vatanperverlik var. Bu açıdan 15 Temmuz'u objeler üzerinden okumanın son derece önemli olduğunu biliyorum. Bunları anlattığımız ve yazdığımız, sanata, edebiyata, şarkıya, destana, hikayeye, resme ve fotoğrafa yansıttığımız sürece 15 Temmuz canlı, diri, var olacak ve o ruh yaşayacak. O ruh yaşadıkça da milletimiz yaşayacak."