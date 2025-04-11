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Demir beton kalıbı işçilerin üzerine düştü: 3 yaralı

Demir beton kalıbı işçilerin üzerine düştü: 3 yaralı

22:2811/04/2025, Cuma
IHA
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Hatay'da şantiye alanında vinç halatının kopmasıyla demir beton kalıbı, işçilerin üzerine düştü. Kazada 3 işçi yaralandı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede yaşandı. Çalışmalar esnasında vincin halatının kopmasıyla beton kalıbı, işçilerin olduğu alana düştü.


Olayda şantiye işçileri Okan G., Mutlu G. ve Bedat K. yaralandı. İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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