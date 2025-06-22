Denizli'de maganda dehşeti: Çarşaflı kadını darp edip 'defolun bu ülkeden' diye bağırdı

Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Kapalı kadının yanında 2 yaşlarında küçük kız çocuğu vardı, travma yaşadı. Otobüsteki vatandaşlar iki kadın arasında kavgayı ayırdıktan sonra durumu polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis her iki kadını da önce hastaneye, ardından karakola götürdü.