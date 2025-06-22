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Denizli'de maganda dehşeti: Çarşaflı kadını darp edip 'defolun bu ülkeden' diye bağırdı

Denizli'de maganda dehşeti: Çarşaflı kadını darp edip 'defolun bu ülkeden' diye bağırdı

10:3222/06/2025, Sunday
IHA
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<p>Edinilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü adın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.&nbsp;</p>
Edinilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü adın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Denizli Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde 2 yaşındaki kızıyla birlikte halk otobüsüne binen çarşaflı kadın, bir başka kadının hakaret ve sinkaflı küfürlerine maruz kaldı. Hakaretlerin ardından arbede yaşandı.

Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı. Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu.

Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Kapalı kadının yanında 2 yaşlarında küçük kız çocuğu vardı, travma yaşadı. Otobüsteki vatandaşlar iki kadın arasında kavgayı ayırdıktan sonra durumu polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis her iki kadını da önce hastaneye, ardından karakola götürdü. 

Olaya şahit olan bir vatandaş ise olay anını şöyle anlattı:


"Denizli Büyükşehir Belediye otobüsünde açık bir kadın, tesettürlü genç bir kadına önce sözlü saldırdı. ‘Gidin buradan istemiyorum sizin gibileri' diyerek söylenmeye başladı. Ardından ‘İstemiyorum git bu ülkeden' şeklinde bağırarak sözlü saldırdı. Sonra küfür etmeye hakaret etmeye başladı. Çarşaflı kadın Türk'tü, yabancı değildi. Kapalı kadının yanında 2 yaşlarında küçük kız çocuğu vardı, travma yaşadı. Bir türlü minik kızı susturamadık, devamlı olayın etkisiyle ağladı."

Yaşanan olay anı, otobüsteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

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