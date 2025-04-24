Depremde hasar gören 151 yıllık hükümet konağı için onarım talebi

'Binanın çok eski bir geçmişi var'





Yarpuz köyü muhtar vekili Ayhan Çolak ise konağın tarihi kimliği dolayısıyla öncelikli olarak onarılması gereken yerlerden olduğuna işaret ederek, "Burası hükümet konağımız, tarihi bir yer. Depremde ağır hasar almıştı ama nedense şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Köyümüzde deprem konutları yapılmaya başlandı fakat burası tarihi olduğu için onarımı önceliğimizdir. Bu binanın çok eski bir geçmişi var, yapılması için destek bekliyoruz" diye konuştu.



