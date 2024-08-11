Depremden önce 800 kişi yaşıyordu: Şimdi nüfusu 10 kat arttı

"Şenköy Mahallesi'ndeki deprem öncesi nüfus 800 iken deprem sonrasında 8 bine ulaştı"





Depremlerin ardından hızlı bir nüfus artışı olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Sait Döş, “6 Şubat depremlerini Allah bir daha yaşatmasın. Bu süreçte köyümüz Antakya'da ağırlıklı ikamet eden ve mahalle bazında en çok şehidi veren Şenköy Mahallesiydi. Aynı zamanda da mahalle bazında en çok göçü alan mahallede Şenköy Mahallesiydi. Depremlerde 63 hasar alan evimiz var ve şu an yeniden yapılacak. Depremden önce 850 civarı nüfusumuz vardı. Deprem sonrası gelen köylülerimiz ve hemşerilerimiz yazlıklarına tekrar eve çevirenlerle beraber en son 7 bin 900 nüfusumuz var. Bu yaz on bini geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü yapılan inşaatlar bunun açık bir göstergesi oldu. Mahallede 500'ün üzerinde inşaatımız var. Bunlarla birlikte yaklaşık bu yaz 10 bini geçeriz. Mahallede yaklaşık 4 binin üzerinde hanemiz var. Tabii gün geçtikçe daha da artıyor ve artmaya devam edecek. Burası imarlı bir köy ve aynı zamanda köyümüz sit alanıdır. Bu yüzden insanlar, imarlı arazilerinde yeniden yapılanmaya başladılar. Bu durumda zaman zaman çok aksaklıklara sebep veriyor. Mahallemizin yolları, altyapıları ve üst yapıları kaldırmıyor. Yeni yollara, içme sularına ihtiyaç var” dedi.