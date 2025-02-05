



Benim oğlumun sokak hayvanları kadar değeri yokmuş

Baba Aydın Sönmez, "Eşimin bir sözü vardı, beni çok etkiledi, ‘Benim oğlumun sokak hayvanları kadar değeri yokmuş, bir hayvanı tekmeleyen adam ertesi günü tutuklanırken benim oğlumun canı 5 bin lira için katledilirken 17 ay geçti biz hala olduğumuz yerde duruyoruz' dedi. Bu hafta başında Aile Bakanlığından aradılar ve dosyaya dahil olmak için bizden müsaade istediler. Bizim evimiz hala soğuk, hiçbir şey ısıtamıyor. Hiçbir şey bizim ne içimizi nede evimizi ısıtabilir. Bu böyle devam ettikçe bizim durumumuz da böyle sürecek" diye konuştu.



