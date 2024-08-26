Dünyanın en dar sokağı: Görmek için sıraya giriyorlar! Cumalıkızık'ta 'Cinaralığı' kuyruğu

Cinaralığı Sokağı'nın her gün yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cumalıkızık köyümüzün dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de Cinaralığı'dır. Cinaralığı yaklaşık 80 santimetre genişliğinde. Dünyanın en dar sokaklarından bir tanesidir. İstiklal Harbi'nde Yunan askerleri köyü bastığında köylüler camiye toplanıyor ve bir yolunu bulup camiden kaçan köylüler bu Cinaralığı'ndan kaçarak kurtuluyor. Çünkü Cinaralığı uzaktan baktığınızda bir çıkmaz sokak gibi gözüküyor. Dolayısıyla buraya kimsenin giremeyeceğini düşünerek Yunan askerleri de bakma ihtiyacı bile hissetmiyor. Bu şekilde köylülerde de tüm canlarını kurtarmış oluyorlar. Cinaralığı her gün yoğun bir ilgi görüyor” dedi.