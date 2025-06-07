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Eren Bülbül'ün annesi DEM partililerin bayram tebriği için aramasını değerlendirdi: Acılı anneden duygusal sözler

Eren Bülbül'ün annesi DEM partililerin bayram tebriği için aramasını değerlendirdi: Acılı anneden duygusal sözler

08:527/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
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DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı nedeniyle Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü telefonla aradı. Bakırhan'ın Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladığı ve Bülbül'e PKK'nın fesih kararından sonraki desteği için teşekkür ettiği aktarıldı.

Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında bu Kurban Bayramı’nda bir ilk yaşandı. DEM Parti'nin açıklamasının ardından Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi parti liderlerini ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak bayramlarını kutladıkları öğrenildi.


O isimler arasında 2017 yılında, Trabzon'daki PKK saldırısında hayatını kaybeden Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de vardı.

Bülbül, Bakırhan ile olan konuşmasını “Bayramımı kutladı, ‘O konuşmanız için teşekkür ederim’ dedi. Ben de kendisine aradığı için teşekkür ettim” diyerek anlattı.


DEM Parti'nin kendisini aramasını olumlu bir şekilde değerlendiren Bülbül, “Bu süreç araya girmese kabul etmezdim, konuşmazdım. Süreçten dolayı kabul ettim. Bayramımı kutlaması çok duygulu tabii.' dedi.

Bülbül, T24'e yaptığı açıklamasında ayrıca “Yeter ki başka Erenler ölmesin. Başka anneler ağlamasın. İnşallah öyle olur. Yoksa benim evladımın suçu yoktu. Adaletin peşini bırakmayacağım ben. Asla unutmam ama şimdi artık anneler ağlamasın istiyorum. Bu yüzden onay veriyorum. Sen benim yerimde olsan onay vermez miydin? Yeter ki ölmesin çocuklar. Bitecekse onay veriyorum. Evlatlarımızın günahı yok” ifadelerine yer verdi.



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