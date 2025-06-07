Eren Bülbül'ün annesi DEM partililerin bayram tebriği için aramasını değerlendirdi: Acılı anneden duygusal sözler

Bülbül, Bakırhan ile olan konuşmasını “Bayramımı kutladı, ‘O konuşmanız için teşekkür ederim’ dedi. Ben de kendisine aradığı için teşekkür ettim” diyerek anlattı.





DEM Parti'nin kendisini aramasını olumlu bir şekilde değerlendiren Bülbül, “Bu süreç araya girmese kabul etmezdim, konuşmazdım. Süreçten dolayı kabul ettim. Bayramımı kutlaması çok duygulu tabii.' dedi.