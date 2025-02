Eşi yatağa mahkum olunca o da hizmetkarı oldu: MS teşhisi konulan kadının en büyük destekçisi eşi oldu

"Eşime minnettarım, hakkını ödeyemem"





Figen Han ise eşiyle görücü usulüyle evlendiğini ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Eşinin kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getiren Han, şunları aktardı:





"12 yıldır yürüme engelliyim. Yıllardır eşim bana destek çıkıyor. Hastalığımla ilgili eşimin beni götürmediği doktor kalmadı ama tedavisi yok. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Eşim ilk günkü gibi bana bakıyor. Yorulmadan, bıkmadan, sıkılmadan her zaman yanımda yer alıyor. Bana karşı hiçbir zaman sevgisi azalmadı. Bir kızımız üniversiteyi bitirdikten sonra evlendi, dünyalar tatlısı bir torunumuz var. İkinci kızımız şu an üniversite son sınıfta okuyor. Oğlumuz da üniversiteye hazırlanıyor. Bunları zor da olsa başardık. Bu süre zarfında yanımdan ayrılmayan eşime minnettarım, hiçbir zaman hakkını ödeyemem. Her şeyin başında sevgi ve saygı var."