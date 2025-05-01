Ev değil sanki belgesel seti: Sakarya'da 102 egzotik hayvan ile 5 dondurulmuş hayvan ele geçirildi

Ele geçirilen hayvanlar, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) personeli tarafından Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Ö.K. hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinin 7. fıkrası uyarınca adli işlem başlatıldı.







